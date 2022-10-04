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    В МИД Германии заявили, что вопрос с репарациями Польше закрыт

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    Германия считает закрытым вопрос с репарациями Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом 4 октября в Варшаве заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Она отметила, что ее страна «без каких-либо оговорок осознает свою историческую ответственность», однако «вопрос о репарациях, с точки зрения федерального правительства, закрыт» (цитата по ТАСС).

    3 октября глава польского МИД Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием о репарациях за ущерб, который был нанесён государству во время Второй мировой войны. Ранее президент Польши допустил, что Варшава должна добиваться репараций и от России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков с иронией ответил, что Россия тоже может составить свой перечень, за что можно потребовать репараций от Польши.

    Польша требует от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн евро). В правительстве ФРГ неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты. «По мнению правительства, этот вопрос закрыт», — цитировали СМИ представителя Министерства иностранных дел Германии. В Берлине считают, что уже выплатили крупные репарации, нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

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