В МИД Германии заявили, что вопрос с репарациями Польше закрыт

Германия считает закрытым вопрос с репарациями Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом 4 октября в Варшаве заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.



Она отметила, что ее страна «без каких-либо оговорок осознает свою историческую ответственность», однако «вопрос о репарациях, с точки зрения федерального правительства, закрыт» (цитата по ТАСС).



3 октября глава польского МИД Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием о репарациях за ущерб, который был нанесён государству во время Второй мировой войны. Ранее президент Польши допустил, что Варшава должна добиваться репараций и от России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков с иронией ответил, что Россия тоже может составить свой перечень, за что можно потребовать репараций от Польши.

