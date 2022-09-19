«Может, надо покопаться в XVI веке». Песков назвал «политическим экстремизмом» требования Польши репараций от России

Россия может составить свой перечень, за что можно потребовать репараций от Польши, отечественным историкам стоит «покопаться» в прошлом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он 19 сентября прокомментировал журналистам идею польского президента Анджея Дуды получить компенсацию за ущерб во Второй мировой войне не только от Германии, но и от России.
Песков отметил, что целый ряд политиков в Варшаве «заходится в каком-то нездравом политическом экстремизме», чем вредит престижу своей страны и существенно осложняет контакты Польши не только с Россией, но и с союзниками, такими как Германия.
«Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам следует покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, за что можно с поляков спросить. Возможно, стоит этим заняться, составить перечень», — сказал представитель Кремля, имея в виду, вероятно, действия поляков в годы Смутного времени в России.