«Может, надо покопаться в XVI веке». Песков назвал «политическим экстремизмом» требования Польши репараций от России

Россия может составить свой перечень, за что можно потребовать репараций от Польши, отечественным историкам стоит «покопаться» в прошлом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Так он 19 сентября прокомментировал журналистам идею польского президента Анджея Дуды получить компенсацию за ущерб во Второй мировой войне не только от Германии, но и от России.



Песков отметил, что целый ряд политиков в Варшаве «заходится в каком-то нездравом политическом экстремизме», чем вредит престижу своей страны и существенно осложняет контакты Польши не только с Россией, но и с союзниками, такими как Германия.

