«Германия начала, а Россия присоединилась». Президент Польши хочет репараций за Вторую мировую и от Москвы

Польша должна добиваться репараций от России за Вторую мировую войну, считает президент страны Анджей Дуда.



Этот вопрос был затронут в интервью главы государства еженедельнику Wprost. Дуду спросили, почему Варшава хочет получить репарации от Германии, но не требует этого от России.



«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия присоединилась к этой войне позже, поэтому я считаю, что мы должны требовать репараций и от России. <…> Я думаю, что мы должны это сделать. Не вижу причины, по которой мы должны были бы этого не добиваться», — сказал он.

