«Германия начала, а Россия присоединилась». Президент Польши хочет репараций за Вторую мировую и от Москвы

Польша должна добиваться репараций от России за Вторую мировую войну, считает президент страны Анджей Дуда.
Этот вопрос был затронут в интервью главы государства еженедельнику Wprost. Дуду спросили, почему Варшава хочет получить репарации от Германии, но не требует этого от России.
«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия присоединилась к этой войне позже, поэтому я считаю, что мы должны требовать репараций и от России. <…> Я думаю, что мы должны это сделать. Не вижу причины, по которой мы должны были бы этого не добиваться», — сказал он.
Президент также ответил, нужно ли затрагивать сейчас этот вопрос на фоне украинского конфликта. По мнению Дуды, тему репараций могли поднять давно, однако политики «молчали на эту тему».
«Если мы что-то разрушаем, то мы должны загладить свою вину. К сожалению, никто не покрыл убытки, понесенные Польшей во время войны, а ведь они составляют 6,2 млрд злотых. Польша была успешно отстроена, но Варшава была безвозвратно разрушена немцами. <…> Если кто-нибудь сегодня скажет, что мы напрасно идем на конфликт, требуя репараций, пусть спросит у немцев, почему они начали войну в 1939 году», — добавил польский лидер.
1 сентября 2022 года Польша заявила, что хочет получить от Германии 1,3 триллиона долларов репараций за Вторую мировую войну. МИД ФРГ ответил, что этот вопрос закрыт, так как Варшава отказалась от выплат еще в 1953 году. 14 сентября Сейм Польши подавляющим большинством голосов поддержал резолюцию с требованием выплат от Германии.