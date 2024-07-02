    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    753мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur93.96

    Баллон на крыше автобуса взорвался в Москве. Смотрите фото и видео

    4537
    5 комментариев
    Фото: MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    На севере Москвы 2 июля на крыше автобуса взорвался газовый баллон. Водителю потребовалась помощь врачей. Подробности сообщили в дептрансе.

    ЧП произошло в автобусе 672 маршрута около 12:30 в Ижорском проезде. По предварительным данным, водитель услышал хлопок и остановил автобус.

    «В результате инцидента среди пассажиров пострадавших нет, водителю автобуса оказывается медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

    По словам очевидцев, взрыв было слышно во многих домах. К месту ЧП оперативно прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи, передает MSK1.RU. Водитель автобуса сначала был заблокирован, потом его достали. Пассажиры, по данным издания, не пострадали. Место оцепили из-за возможности второго взрыва. Очевидцы предполагают, что причиной стала жара.

    По данным телеграм-канала «Дмитровский район Москвы М125», после взрыва баллон отбросило от автобуса в соседний двор.

    По данным дептранса, временно перекрыто движение по Ижорскому проезду, где произошел инцидент.

    Фото: MSK1.RU

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Взрыв газаМоскваАвтобус
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close