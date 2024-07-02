Баллон на крыше автобуса взорвался в Москве. Смотрите фото и видео

На севере Москвы 2 июля на крыше автобуса взорвался газовый баллон. Водителю потребовалась помощь врачей. Подробности сообщили в дептрансе.
ЧП произошло в автобусе 672 маршрута около 12:30 в Ижорском проезде. По предварительным данным, водитель услышал хлопок и остановил автобус.
«В результате инцидента среди пассажиров пострадавших нет, водителю автобуса оказывается медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.
По словам очевидцев, взрыв было слышно во многих домах. К месту ЧП оперативно прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи, передает MSK1.RU. Водитель автобуса сначала был заблокирован, потом его достали. Пассажиры, по данным издания, не пострадали. Место оцепили из-за возможности второго взрыва. Очевидцы предполагают, что причиной стала жара.
По данным телеграм-канала «Дмитровский район Москвы М125», после взрыва баллон отбросило от автобуса в соседний двор.
По данным дептранса, временно перекрыто движение по Ижорскому проезду, где произошел инцидент.