Более 13 тысяч нарушений, совершенных самокатчиками, зафиксировали на парковках Петербурга

За два месяца пешие инспекторы Городского центра управления парковками зафиксировали более 13,5 тысяч нарушений ПДД и правил пользования средствами индивидуальной мобильности, допущенных электросамокатчиками в зоне платной парковки Петербурга. О самых популярных 1 июля рассказали в комитете по транспорту.



Чаще всего самокатчики не спешивались на пешеходных переходах. На это приходится 82% случаев. Еще в 8% случаев самокатчики передвигались вдвоем или втроем на одном устройстве. Следом идут езда с нарушением ПДД и парковка самоката, мешающая другим участникам движения. Еще 1% пришелся на использование СИМ несовершеннолетними.