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    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    Более 13 тысяч нарушений, совершенных самокатчиками, зафиксировали на парковках Петербурга

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    За два месяца пешие инспекторы Городского центра управления парковками зафиксировали более 13,5 тысяч нарушений ПДД и правил пользования средствами индивидуальной мобильности, допущенных электросамокатчиками в зоне платной парковки Петербурга. О самых популярных 1 июля рассказали в комитете по транспорту.

    Чаще всего самокатчики не спешивались на пешеходных переходах. На это приходится 82% случаев. Еще в 8% случаев самокатчики передвигались вдвоем или втроем на одном устройстве. Следом идут езда с нарушением ПДД и парковка самоката, мешающая другим участникам движения. Еще 1% пришелся на использование СИМ несовершеннолетними.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    По результатам отработки только зафиксированных нарушений кикшеринговые компании заблокировали уже более 200 аккаунтов и выписали почти 5 тысяч предупреждений, отмечают в комитете.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургНарушение ПДДЭлектросамокаты
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