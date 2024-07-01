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    Девочка вышла из трамвая на Добролюбова и была сбита иностранцем

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    Юная петербурженка пострадала в результате ДТП в Петроградском районе. Об этом сообщает 1 июля петербургская полиция. «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.

    ДТП произошло вчера, 30 июня, около 14:20 на проспекте Добролюбова, 18. По предварительным данным полиции, гражданин одного из сопредельных государств на «Шкоде Рапид» сбил 16-летнюю девушку, которая шла от трамвая к тротуару. Её в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Виновника ДТП доставили в отдел полиции. В отношении него составлено определение по статье 12.24, часть 2, КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), а также административный протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания в России).

    По данным «Фонтанки», девушка живёт неподалёку от места ДТП. У неё сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана головы и другие ушибы. Водитель «Шкоды» — 26-летний гражданин Узбекистана, на миграционном учете он не состоит с начала июня. За последние два года его дважды ловили на нарушениях ПДД. Из полиции его отпустили.

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