Девочка вышла из трамвая на Добролюбова и была сбита иностранцем

Юная петербурженка пострадала в результате ДТП в Петроградском районе. Об этом сообщает 1 июля петербургская полиция. «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.
ДТП произошло вчера, 30 июня, около 14:20 на проспекте Добролюбова, 18. По предварительным данным полиции, гражданин одного из сопредельных государств на «Шкоде Рапид» сбил
По данным «Фонтанки», девушка живёт неподалёку от места ДТП. У неё сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана головы и другие ушибы. Водитель «Шкоды» —