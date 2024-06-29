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    В Екатеринбурге при посадке в аэропорту Кольцово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

    1995
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    Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово). Об этом 29 июня сообщила Уральская транспортная прокуратура.

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    Инцидент произошел в 12 часов 58 минут. «Воздушное судно CRJ-200 авиакомпании UVT aero следовало рейсом RT-453 по маршруту Казань — Тобольск — Екатеринбург», — сказано в сообщении ведомства. Выкатывание самолета за пределы ВПП произошло на этапе пробега на расстояние около 10 метров. Причина инцидента пока не называется.

    Уральская транспортная прокуратура

    Аэропорт был вынужден временно ввести ограничения на прием воздушных судов: три борта ушли на запасные аэродромы. Сейчас работа аэропорта ведется в штатном режиме.

    Пострадавших в результате авиационного события нет, обстоятельства происшествия устанавливаются. На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор.

    Ранее летевший из Калининграда в Москву самолет запросил аварийную посадку в аэропорту Пулково.

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    СамолетВППЕкатеринбургКольцовоАэропортАварийная посадкаCRJ-200
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