СК и прокуратура проводят проверку из-за аварийной посадки самолета в Пулково

Следователи организовали проверку из-за аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в публикации.
Летевший из Калининграда в Москву самолет запросил аварийную посадку в аэропорту Пулково. На борту находились 188 пассажиров и 8 членов экипажа. «Самолет приземлился, никто не пострадал», — добавили в СК.
Следователи осматривают воздушное судно и выясняют причины произошедшего.
Также проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов организовала Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП).
По данным ведомства, экипаж самолета сообщил на землю о срабатывании датчиков разгерметизации салона.