    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    3 м/с, зап

    749мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.59eur99.79

    СК и прокуратура проводят проверку из-за аварийной посадки самолета в Пулково

    5971
    3 комментария

    Следователи организовали проверку из-за аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в публикации.

    Летевший из Калининграда в Москву самолет запросил аварийную посадку в аэропорту Пулково. На борту находились 188 пассажиров и 8 членов экипажа. «Самолет приземлился, никто не пострадал», — добавили в СК.

    Следователи осматривают воздушное судно и выясняют причины произошедшего.

    Также проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов организовала Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП).

    По данным ведомства, экипаж самолета сообщил на землю о срабатывании датчиков разгерметизации салона.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПулковоАварийная посадка
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close