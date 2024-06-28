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    В кино покажут фильм Маргареты фон Тротты о скандальном романе Макса Фриша и Ингеборг Бахман

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    Фото: кадр из фильма
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    4 июля в прокат выходит картина «Объясни мне, любовь». В центре сюжета — судьбы австрийки Ингеборг Бахман и швейцарца Макса Фриша, настоящих звёзд германоязычной литературы. Они встретились в 1958 году и завязали скандальный роман, полный страсти. Вместе они отправляются в Египет, но профессиональные и личные амбиции грозят гармонии их любви.

    Фото: кадр из фильма
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    Режиссер Маргарета фон Тротта — одна из главных представительниц новой немецкой киноволны наряду с Вимом Вендерсом и Вернером Херцогом. Международное признание ей принёс фильм «Свинцовые времена» о жизни террористки Гудрун Энслин. Фриша в фильме сыграл актер Рональд Церфельд, а Бахман — Вики Крипс, более всего известная по своей роли в фильме Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить». Русскоязычное название «Объясни мне, любовь» отсылает к одному из стихотворений поэтессы: в оригинале фильм называется «Ингеборг Бахман: путешествие в пустыню».

    Фильм был впервые показан в рамках основной программы 73-го Берлинского кинофестиваля в феврале 2023 года.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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