В кино покажут фильм Маргареты фон Тротты о скандальном романе Макса Фриша и Ингеборг Бахман

4 июля в прокат выходит картина «Объясни мне, любовь». В центре сюжета — судьбы австрийки Ингеборг Бахман и швейцарца Макса Фриша, настоящих звёзд германоязычной литературы. Они встретились в 1958 году и завязали скандальный роман, полный страсти. Вместе они отправляются в Египет, но профессиональные и личные амбиции грозят гармонии их любви.
Режиссер Маргарета фон Тротта — одна из главных представительниц новой немецкой киноволны наряду с Вимом Вендерсом и Вернером Херцогом. Международное признание ей принёс фильм «Свинцовые времена» о жизни террористки Гудрун Энслин. Фриша в фильме сыграл актер Рональд Церфельд, а Бахман — Вики Крипс, более всего известная по своей роли в фильме Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить». Русскоязычное название «Объясни мне, любовь» отсылает к одному из стихотворений поэтессы: в оригинале фильм называется «Ингеборг Бахман: путешествие в пустыню».
Фильм был впервые показан в рамках основной программы 73-го Берлинского кинофестиваля в феврале 2023 года.
18+
Матвей Пирогов