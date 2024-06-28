Маск назвал мемы победителем предвыборных дебатов между Байденом и Трампом

В США прошли первые предвыборные дебаты между нынешним президентом США Джо Байденом и бывшим главой Штатов Дональдом Трампом. Как написал бизнесмен Илон Маск в социальной сети X* 28 июня, победили в них мемы.
«Сегодня была явная победа… для мемов», — делится своими впечатлениями Маск.
Бизнесмен неспроста отреагировал именно так. После того, как телетрансляция дебатов закончилась, в социальных сетях начали распространяться мемы, которые высмеивают действующего президента США Байдена. К примеру, главу государства сравнивают с компьютером, из которого вытащили процессор. Или с кораблем, с которого бегут демократы.
По итогам дебатов кандидатов в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и действующего главы государства демократа Джо Байдена 67% зрителей присудили победу Трампу.
Напомним, что дебаты прошли минувшей ночью и длились 90 минут. Перед началом кандидаты в президенты не пожали друг другу руки. Они обсудили экономическое положение в стране, Россию и конфликт на Украине, третью мировую, моральные принципы, возраст и когнитивные способности друг друга.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры