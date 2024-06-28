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    Ботанический сад советует пожилым и детям временно не посещать оранжереи. Там будет больше 35

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    Ботанический сад Петра Великого предупреждает о сложностях, с которыми могут столкнуться посетители. Сегодня, 28 июня, из-за жары в некоторых оранжереях температура может достигать 35 и более градусов при высокой влажности.

    «Учитывайте этот факт при покупке билетов на экскурсии! Детям и пожилым людям рекомендуем выбрать более прохладный день», — советуют в саду.

    Если жара станет совсем сильной, экскурсии по оранжереям приостановят.

    Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

    Напомним, в Петербурге сегодня ожидается около 30 градусов. В субботу погода изменится, возможны дожди и ливни. Читайте на «Фонтанке» подробный прогноз на выходные.

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