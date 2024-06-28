Ботанический сад советует пожилым и детям временно не посещать оранжереи. Там будет больше 35

Ботанический сад Петра Великого предупреждает о сложностях, с которыми могут столкнуться посетители. Сегодня, 28 июня, из-за жары в некоторых оранжереях температура может достигать 35 и более градусов при высокой влажности.

«Учитывайте этот факт при покупке билетов на экскурсии! Детям и пожилым людям рекомендуем выбрать более прохладный день», — советуют в саду.



Если жара станет совсем сильной, экскурсии по оранжереям приостановят.

