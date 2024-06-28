До начала дебатов Байдена и Трампа осталось несколько часов. Рассказываем, что про них известно

Первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа пройдут 27 июня без зрителей и репортеров в студии телекомпании CNN в Атланте, столице колеблющегося штата Джорджия.



Начало первого раунда назначено на 21.00 (04.00 по Москве); продлятся дебаты 90 минут и будут транслироваться в эфире СNN. Телеканал обещал выключать обоим звук, если участники дебатов будут говорить одновременно.

Дебаты президента состоятся без зрителей и репортеров в студии, что является нестандартной практикой: на это указывает ассоциация журналистов Белого дома и в связи с этим просит допустить внутрь хотя бы одного представителя прессы.

