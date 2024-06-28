До начала дебатов Байдена и Трампа осталось несколько часов. Рассказываем, что про них известно

Первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа пройдут 27 июня без зрителей и репортеров в студии телекомпании CNN в Атланте, столице колеблющегося штата Джорджия.
Начало первого раунда назначено на 21.00 (04.00 по Москве); продлятся дебаты 90 минут и будут транслироваться в эфире СNN. Телеканал обещал выключать обоим звук, если участники дебатов будут говорить одновременно.
Дебаты президента состоятся без зрителей и репортеров в студии, что является нестандартной практикой: на это указывает ассоциация журналистов Белого дома и в связи с этим просит допустить внутрь хотя бы одного представителя прессы.
Впервые в истории США дебаты состоятся между действующим и бывшим президентами, которые, кстати, являются самыми пожилыми претендентами на пост главы государства (Байдену — 81 год, Трампу — 78 лет). Обоим участникам запрещено взаимодействовать с представителями своих предвыборных штабов и прибегать к предварительным записям: в распоряжении Байдена и Трампа будут лишь ручки и блокноты.
На дебатах CNN может быть раскрыта одна из главных предвыборных интриг — имя выбранного Трампом кандидата в вице-президенты. Оба кандидата наверняка обсудят текущую геополитическую обстановку — растущую напряженность между США и Китаем и боевые действия на Украине, а также пути их прекращения. На повестке будут и вопросы экономики (кандидаты обвиняют друг друга в росте инфляции и ухудшении экономической ситуации в стране) и предлагаемые Трампом радикальные налоговые преобразования. Предметом дискуссии может стать и напряженная ситуация с мигрантами на южной границе США. Практически неизбежно одной из основных тем станет уголовное преследование Трампа (хотя, возможно, не обойдется и без выпадов в сторону Байдена, чей сын недавно также был признан виновным по делу о незаконном владении оружием).
Союзники экс-президента, главным образом, сомневаются в способности Байдена бодрствовать и стоять на ногах все 90 минут.
Второй раунд состоится 10 сентября на площадке телекомпании ABC. Предложение о проведении третьего раунда предвыборный штаб Байдена отверг.