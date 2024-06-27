Загруженность на дорогах оценивается в 6 баллов. Стоят Пискаревский и КАД

В настоящий момент дорожная ситуация в Петербурге соответствует 6 баллам, что является обычным уровнем загруженности для этого времени в четверг. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут постепенно спадать и к 10 часам вечера достигнут 2 баллов, следует из данных «Яндекс.Карт».

При этом протяженная пробка образовалась на Обуховском мосту, также стоит внутренняя сторона КАДа: от Мурманского шоссе до Пулковского шоссе. Длина пробки — 16,9 км.

Стоит также Пискарёвский проспект. Загруженность магистрали из центра составляет 10 баллов, что на 3 балла выше обычного.