Ранены девять человек, задержаны генералы: что известно о попытке переворота в Боливии

При попытке государственного переворота в Боливии 26 июня были ранены как минимум девять человек, сообщил министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо. По данным Минобороны, ситуация в вооруженных силах находится под контролем.



Полиция задержала генералов, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота, в том числе также генерала ВВС Марсело Хавьеру Сегарру и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора. Задержан и поднявший мятеж Хуан Хосе Суньига, он обвиняется в терроризме. Под подозрением еще несколько человек.

