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    Ранены девять человек, задержаны генералы: что известно о попытке переворота в Боливии

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    При попытке государственного переворота в Боливии 26 июня были ранены как минимум девять человек, сообщил министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо. По данным Минобороны, ситуация в вооруженных силах находится под контролем.

    Полиция задержала генералов, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота, в том числе также генерала ВВС Марсело Хавьеру Сегарру и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора. Задержан и поднявший мятеж Хуан Хосе Суньига, он обвиняется в терроризме. Под подозрением еще несколько человек.

    Президент Боливии Луис Арсе привел к присяге новое руководство вооруженных сил. Новый командующий армии Хосе Уилсон Санчес Веласкес призвал военных, выступивших против правительства, вернуться в казармы.

    После того, как военные покинули площадь, Арсе выступил на балконе дома правительства и поблагодарил людей за то, что они вышли на улицы и выступили против госпереворота.

    ЕС, Аргентина, Куба, Перу, Венесуэла, Мексика, Колумбия, Бразилия, Никарагуа, Гватемала, Панама, Иран осудили попытку госпереворота. Организация американских государств заявила, что структура будет поддерживать власти Боливии.

    Подробнее о том, как происходила попытка госпереворота, читайте на «Фонтанке».

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