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    Попытка переворота в Боливии: что известно о ситуации к этому часу

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    26 июня в фактической столице Боливии городе Ла-Пасе группа военных заняла площадь перед зданием правительства. Несмотря на то, что президент страны Луис Арсе призвал вооруженные силы «чтить демократию», затем военные вошли в президентский дворец, на территорию въехал бронеавтомобиль.

    С президентом Арсе втсретился недавно отстраненный с поста командующего армией генерал Хуан Хосе Суньига. Как передает РБК, Суньига заявил, что армия хочет формирования нового кабинета министров, а власть Луиса Арсе признает «на данный момент». Суньига также назвал своей целью освобождение политзаключенных и «реформу демократии», передает Los Tiempos. После этого разговора Арсе призвал жителей страны выступить против государственного переворота.

    «Мы призываем <...> проявить уважение к демократическим ценностям и поддержать законное правительство президента Луиса Арсе», — официально заявили в МИД Боливии, обращаясь к международному сообществу и к гражданам страны.

    Также в Министерстве иностранных дел Боливии сообщили, что вызвали поверенную в делах США, чтобы выразить недовольство действиями сотрудников посольства Соединенных Штатов.

    «Они расцениваются как вмешательство во внутренние дела», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Боливии.

    Как напоминает ТАСС, в середине июня министр экономики Боливии Марсело Монтенегро заявил, что при участии американских дипломатов в стране готовится «мягкий госпереворот». В посольстве США тогда назвали слова министра «не соответствующими действительности».

    Евросоюз осуждает попытку государственного переворота в Боливии и выражает солидарность с правительством страны, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X.

    «Евросоюз осуждает любые попытки нарушить конституционный порядок в Боливии <...> ЕС выражает солидарность с боливийским народом и правительством», — цитируют СМИ пост Борреля.

    Ранее события в Боливии осудил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он выразил поддержку президенту Арсе. Также осудили действия боливийских военных главы Никарагуа, Панамы и Гватемалы.

    Когда по московскому времени уже наступило 27 июня, новый командующий армии Боливии Хосе Уилсон Санчес Веласкес приказал всем военным, которые заняли площадь в Ла-Пасе, вернуться в казармы. Он заявил об этом прямо на церемонии принятия присяги, которую транслировал телеканал Bolivia TV.

    Как сообщают боливийские СМИ, вскоре после этого военные стали покидать площадь Мурильо в Ла-Пасе.

    Напомним, действующий президент Боливии Луис Арсе в начале июня приезжал в Петербург на ПМЭФ-2024. Вместе с президентом России Владимиром Путиным Арсе участвовал в пленарном заседании Петербургского муждународного экономического форума.

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