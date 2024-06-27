Попытка переворота в Боливии: что известно о ситуации к этому часу

26 июня в фактической столице Боливии городе Ла-Пасе группа военных заняла площадь перед зданием правительства. Несмотря на то, что президент страны Луис Арсе призвал вооруженные силы «чтить демократию», затем военные вошли в президентский дворец, на территорию въехал бронеавтомобиль.

С президентом Арсе втсретился недавно отстраненный с поста командующего армией генерал Хуан Хосе Суньига. Как передает РБК, Суньига заявил, что армия хочет формирования нового кабинета министров, а власть Луиса Арсе признает «на данный момент». Суньига также назвал своей целью освобождение политзаключенных и «реформу демократии», передает Los Tiempos. После этого разговора Арсе призвал жителей страны выступить против государственного переворота.

«Мы призываем <...> проявить уважение к демократическим ценностям и поддержать законное правительство президента Луиса Арсе», — официально заявили в МИД Боливии, обращаясь к международному сообществу и к гражданам страны.



Также в Министерстве иностранных дел Боливии сообщили, что вызвали поверенную в делах США, чтобы выразить недовольство действиями сотрудников посольства Соединенных Штатов. «Они расцениваются как вмешательство во внутренние дела», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Боливии.

Как напоминает ТАСС, в середине июня министр экономики Боливии Марсело Монтенегро заявил, что при участии американских дипломатов в стране готовится «мягкий госпереворот». В посольстве США тогда назвали слова министра «не соответствующими действительности».

Евросоюз осуждает попытку государственного переворота в Боливии и выражает солидарность с правительством страны, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X. «Евросоюз осуждает любые попытки нарушить конституционный порядок в Боливии <...> ЕС выражает солидарность с боливийским народом и правительством», — цитируют СМИ пост Борреля.

Ранее события в Боливии осудил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он выразил поддержку президенту Арсе. Также осудили действия боливийских военных главы Никарагуа, Панамы и Гватемалы.

Когда по московскому времени уже наступило 27 июня, новый командующий армии Боливии Хосе Уилсон Санчес Веласкес приказал всем военным, которые заняли площадь в Ла-Пасе, вернуться в казармы. Он заявил об этом прямо на церемонии принятия присяги, которую транслировал телеканал Bolivia TV. Как сообщают боливийские СМИ, вскоре после этого военные стали покидать площадь Мурильо в Ла-Пасе.