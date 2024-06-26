Правительство Боливии призывает международное сообщество поддержать президента Луиса Арсе

Правительство Боливии 26 июня призывает международное сообщество и жителей страны поддержать президента Луиса Арсе. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел страны.
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«Мы призываем <...> проявить уважение к демократическим ценностям и поддержать законное правительство президента Луиса Арсе», — цитирует ТАСС заявление МИД Боливии.
Напомним, 26 июня в фактической столице Боливии городе Ла-Пасе группа военных сначала заняла площадь перед зданием правительства. Несмотря на то, что президент страны Луис Арсе призвал вооруженные силы «чтить демократию», затем военные вошли в президентский дворец, на территорию въехал бронеавтомобиль.
Экс-президент страны Эво Моралес обвинил недавно отстраненного с поста командующего армией генерала Хуана Хосе Суньигу в осуществлении попытки государственного переворота. Как передает РБК, Суньига заявил, что армия хочет формирования нового кабинета министров, а власть Луиса Арсе признает «на данный момент».
Как пишут боливийские СМИ, генерал Суньига уже встретился с президентом Арсе. После этого разговора Арсе призвал жителей страны выступить против государственного переворота для защиты демократии.
Напомним, действующий президент Боливии Луис Арсе в начале июня приезжал в Петербург на