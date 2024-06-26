СМИ: в Боливии военные вторгаются во Дворец правительства страны

Подразделения боливийской армии силой вторгаются во Дворец правительства Боливии, передает вечером 26 июня ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщает газета El Deber, военные сначала заняли площадь перед зданием правительства в фактической столице Боливии — Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе призвал вооруженные силы «чтить демократию». Однако это не помогло — по данным местных СМИ, военные уже вошли в президентский дворец, в том числе на территорию въехал бронеавтомобиль.

Экс-президент страны Эво Моралес обвинил недавно отстраненного с поста командующего армией генерала Хуана Хосе Суньигу в осуществлении попытки государственного переворота.