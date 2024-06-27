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    Как часто поливать огород: показываем в одной картинке, сколько воды нужно огурцам, помидорам и баклажанам

    В жару полив нужно проводить только рано утром или поздно вечером

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    Жара выше +30 градусов заставляет нервничать дачников
    Жара выше +30 градусов заставляет нервничать дачниковФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Многие дачники переживают, что из-за жары посадки могут погибнуть. Разбираемся с агрономом, как часто нужно поливать огород и как сохранить влагу.

    Главное правило летнего полива — вносить воду либо очень рано утром, либо очень поздно вечером. Днем из-за каплей воды растения могут получить солнечные ожоги.

    В воде нуждаются в первую очередь культуры с массивными листами, но при правильном подходе огород не придется слишком часто поливать даже в жару.

    Многим культурам достаточно одного обильного полива в неделю
    Многим культурам достаточно одного обильного полива в неделюИнфографика: Юрий Орлов
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    Полив должен быть продуктивным, чтобы растения нормально развивались. Это значит, что внутренняя влага должна соединиться со вносимой. Под каждый куст нужно минимум 3 литра воды, а огурцам даже больше.

    Как часто поливать помидоры, баклажаны и перцы

    И в теплице и в открытом грунте помидорам, баклажанам и перцам достаточно одного обильного полива в неделю.

    — Если заливать растения чаще и устраивать болото, то они быстро заболеют. Особенно высокую влажность любят грибковые инфекции. В почве еще начинаются корневые гнили, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

    Кабачкам и тыквам также будет достаточно одного полива в неделю.

    Как часто поливать арбузы, дыни и огурцы

    Широколистные культуры, в первую очередь огурец нуждаются в большем количестве влаги. Идеально поливать его два раза в неделю, а в жару еще чаще, или организовать капельный полив.

    Арбузы и дыни также поливают два раза в неделю в период цветения. После завязывания плодов количество влаги можно уменьшить.

    Как мульчировать травой

    Лучше всего полить огород в субботу. Тогда в воскресенье будет возможность подрыхлить почву — закрыть влагу. После этого грядки можно замульчировать, но потом придется вносить дополнительно азот, так как клетчатка забирает этот важный элемент из почвы.

    — Подойдет скошенная газонокосилкой трава, если все это не было обработано гербицидами. В зелени не так много клетчатки, как в опилках. Траву нужно немного подвялить на солнце и можно присыпать грядки, — объяснила специалист.

    При мульчировании нужно обязательно отступить на несколько сантиметров от стволов растений.

    Жара выше +30 градусов заставляет нервничать дачников
    Жара выше +30 градусов заставляет нервничать дачниковФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Многим культурам достаточно одного обильного полива в неделю
    Многим культурам достаточно одного обильного полива в неделюИнфографика: Юрий Орлов

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