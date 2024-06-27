Как часто поливать огород: показываем в одной картинке, сколько воды нужно огурцам, помидорам и баклажанам

Многие дачники переживают, что из-за жары посадки могут погибнуть. Разбираемся с агрономом, как часто нужно поливать огород и как сохранить влагу.

В воде нуждаются в первую очередь культуры с массивными листами, но при правильном подходе огород не придется слишком часто поливать даже в жару.

Главное правило летнего полива — вносить воду либо очень рано утром, либо очень поздно вечером. Днем из-за каплей воды растения могут получить солнечные ожоги.

Полив должен быть продуктивным, чтобы растения нормально развивались. Это значит, что внутренняя влага должна соединиться со вносимой. Под каждый куст нужно минимум 3 литра воды, а огурцам даже больше.



Как часто поливать помидоры, баклажаны и перцы

И в теплице и в открытом грунте помидорам, баклажанам и перцам достаточно одного обильного полива в неделю.

— Если заливать растения чаще и устраивать болото, то они быстро заболеют. Особенно высокую влажность любят грибковые инфекции. В почве еще начинаются корневые гнили, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.