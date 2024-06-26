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    Российские пловцы получат по 2 млн рублей за достижения на уровне олимпийского чемпиона

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    Пловцы, которые в финале Кубка России достигнут или превзойдут результаты олимпийского чемпиона в Париже, получат по 2 миллиона рублей призовых. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП) РИА Новости.

    Финал Кубка России по плаванию пройдет с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.

    «Призовой фонд для спортсменов, повторивших или превзошедших результат чемпиона Олимпийских игр в Париже, увеличен до 2 миллионов рублей. Размер призовых за другие места будет указан в новом положении, которое будет опубликовано позднее», — сообщили в ВФП.

    Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, разрешив участие только в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе.

    Однако российские пловцы не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже, так как большинство из них отказались из-за дискриминационных условий Международного олимпийского комитета.

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