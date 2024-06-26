Российские пловцы получат по 2 млн рублей за достижения на уровне олимпийского чемпиона

Пловцы, которые в финале Кубка России достигнут или превзойдут результаты олимпийского чемпиона в Париже, получат по 2 миллиона рублей призовых. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП) РИА Новости.
Финал Кубка России по плаванию пройдет с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.
«Призовой фонд для спортсменов, повторивших или превзошедших результат чемпиона Олимпийских игр в Париже, увеличен до 2 миллионов рублей. Размер призовых за другие места будет указан в новом положении, которое будет опубликовано позднее», — сообщили в ВФП.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, разрешив участие только в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе.
Однако российские пловцы не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже, так как большинство из них отказались из-за дискриминационных условий Международного олимпийского комитета.