Оборонный комитет Финляндии поддержал изменение закона о воинской обязанности. К борьбе с мигрантами на границе призовут резервистов

Парламентский оборонный комитет Финляндии поддержал изменение закона о воинской обязанности, предусматривающее привлечение резервистов для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом 26 июня сообщает издание Yle.
Действующие законы позволяют призывать на сборы солдат и офицеров запаса только с целью повышения боеготовности. Но, как заявляет председатель оборонного комитета Юкка Копра, «ситуация с безопасностью на данный момент непредсказуема» и «собственного персонала Пограничной службы может не хватить во внезапных ситуациях». В таком случае тянуть с призывом, по его словам, нельзя.
Нововведения могут позволить призывать резервистов в пограничные войска гораздо быстрее, чем раньше, — например, для борьбы с так называемой «направляемой миграцией». Также после изменения закона угроза безопасности границы будет являться основанием для проведения учений, участники которых не будут выполнять опасных задач, но их могут использовать, например, для патрулирования, ориентирования и регулировки движения.
Ранее сегодня президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Россия якобы «способна переместить на границу с Финляндией более тысячи мигрантов в течение нескольких часов»: согласно финским разведданным, часть мигрантов в России как будто бы «ждет возможности попасть на финскую границу вблизи Санкт-Петербурга и в Ленобласти».
В мае в Финляндии возле границы с Россией уже установили синие будки для контроля за «направляемой миграцией», а правительство страны представило законопроект о борьбе с ней.