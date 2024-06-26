После экстрима в центре Петербурга арестован капитан катера

Куйбышевский районный суд привлек к административной ответственности за экстремальное вождение капитана катера Арсения Корпакова. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 26 июня.
Опасные маневры на катере «Васса» Корпаков совершил ранним утром 23 июня. Судно с семью пассажирами на борту с высокой скоростью промчалось по каналу Грибоедова. Видео заезда его участники опубликовали в соцсетях, на кадры обратила внимание транспортная прокуратура.
Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
В отношении водителя катера возбудили административное производство о мелком хулиганстве. На заседании суда юноша свою вину признал и пообещал больше не устраивать экстремальные поездки по рекам и каналам Петербурга.
Суд назначил ему арест на трое суток.