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    После экстрима в центре Петербурга арестован капитан катера

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    Куйбышевский районный суд привлек к административной ответственности за экстремальное вождение капитана катера Арсения Корпакова. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 26 июня.

    Опасные маневры на катере «Васса» Корпаков совершил ранним утром 23 июня. Судно с семью пассажирами на борту с высокой скоростью промчалось по каналу Грибоедова. Видео заезда его участники опубликовали в соцсетях, на кадры обратила внимание транспортная прокуратура.

    Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

    В отношении водителя катера возбудили административное производство о мелком хулиганстве. На заседании суда юноша свою вину признал и пообещал больше не устраивать экстремальные поездки по рекам и каналам Петербурга.

    Суд назначил ему арест на трое суток.

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