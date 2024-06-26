После атаки в больницах Севастополя остаются 47 человек, 22 — в Москве

По данным на 26 июня, в больницах Севастополя после воскресной атаки остаются 12 детей и 35 взрослых. Улучшилось самочувствие взрослого пациента, который был стабильно тяжёлым. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.



12 детей и 10 взрослых направлены в ведущие московские медучреждения. Столичные врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжелое (среди них двое детей, которые были в крайне тяжелом состоянии).



23 июня два севастопольских пляжа подверглись атакам. Как заявляло Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, еще одна отклонилась от траектории полета, и в воздухе у нее взорвалась боевая часть. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек. Момент атаки попал на видео. Представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ.

