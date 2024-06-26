Военные объекты в Смоленской области подверглись атаке БПЛА

Смоленская область подверглась атаке около 4 часов утра 26 июня, сообщает губернатор Смоленской области Василий Анохин.
По его словам, два беспилотных летательных аппарата пытались нанести удары по военным объектам в Вяземском районе. Средства ПВО подавили дроны.
«Жертв и разрушений нет. На местах работают оперативные службы», — отмечается в сообщении.
22 июня БПЛА также атаковали военный объект под Смоленском. Средства ПВО и тогда уничтожили все летательные объекты, никто не пострадал, разрушений не было.