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    Военные объекты в Смоленской области подверглись атаке БПЛА

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    Смоленская область подверглась атаке около 4 часов утра 26 июня, сообщает губернатор Смоленской области Василий Анохин.

    По его словам, два беспилотных летательных аппарата пытались нанести удары по военным объектам в Вяземском районе. Средства ПВО подавили дроны.

    «Жертв и разрушений нет. На местах работают оперативные службы», — отмечается в сообщении.

    22 июня БПЛА также атаковали военный объект под Смоленском. Средства ПВО и тогда уничтожили все летательные объекты, никто не пострадал, разрушений не было.

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