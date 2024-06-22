БПЛА атаковали военный объект под Смоленском

Минобороны РФ отчитывается об отражении атак беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по российским объектам 22 июня.



Силы ПВО уничтожили два дрона над Брянской областью, два над Смоленской областью и один над акваторией Азовского моря.



Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщает, что противник пытался напасть на один из военных объектов в Смоленском районе.



«Средствами ПВО все летательные объекты уничтожены, пострадавших и разрушений нет», — отметил Анохин.



По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, два дрона уничтожены над Суражским районом. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.