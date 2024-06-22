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    БПЛА атаковали военный объект под Смоленском

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    Минобороны РФ отчитывается об отражении атак беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по российским объектам 22 июня.

    Силы ПВО уничтожили два дрона над Брянской областью, два над Смоленской областью и один над акваторией Азовского моря.

    Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщает, что противник пытался напасть на один из военных объектов в Смоленском районе.

    «Средствами ПВО все летательные объекты уничтожены, пострадавших и разрушений нет», — отметил Анохин.

    По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, два дрона уничтожены над Суражским районом. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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