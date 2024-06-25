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    «Воды не хватает». Глава Херсонской области рассказал Путину о мерах по компенсации ресурсов Каховской ГЭС

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    Президент России Владимир Путин 25 июня провел в Кремле встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

    На встрече обсуждался ход сельскохозяйственных работ в регионе, развитие дорожной и энергетической инфраструктуры. Немало внимания было уделено мерам по компенсации ресурсов Каховской ГЭС: по заявлению Сальдо, «из-за разрушения Каховской плотины потеряли урожайность». Тем не менее «зерновых много»: из 950 тысяч гектаров убрали уже 65 тысяч, а всего на левом берегу Днепра — «почти 1300 [тысяч] гектаров» зерновых культур.

    Для восполнения ресурсов Каховской плотины в Херсонской области строятся трансформаторные станции, позволяющие подавать электроэнергию как для потребления, так и для восстановительных работ, и обеспечивающие промышленность, сельское хозяйство, транспортную логистику.

    «Железная дорога проходит тоже электрическая, энергоснабжение на ней нужно», — добавил губернатор.

    «1243 комбайна уже начали работу, почти 2300 автомобилей, 1300 тракторов ещё занимается», — сказал Сальдо и поблагодарил президента за то, что «топливо есть».

    Владимир Путин поинтересовался инвестициями в местное сельское хозяйство, и Сальдо отрапортовал, что «запланировано строительство логистических центров, ведётся проектирование» — это позволит «больше сохранить фруктов, овощей, бахчи». В настоящий момент «мощностей не хватает»: крупные овощехранилища сейчас находятся на берегу Днепра, и они частично повреждены.

    Президент отметил, что важно также заниматься жилищным строительством, восстановлением инфраструктуры, в том числе дорожной и ЖКХ.

    В ночь на 6 июня 2023 года была разрушена верхняя часть Каховской гидроэлектростанции, из-за чего нерегулируемый поток воды хлынул вниз по течению Днепра. Затоплены оказались территории Херсонской области, погибли 57 человек, более семи тысяч были эвакуированы. В конце августа начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС.

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