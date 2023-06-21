    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, вос

    765мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.23eur92.07

    Погибших после подрыва Каховской ГЭС становится всё больше. Людям и животным делают прививки

    3233
    5 комментариев

    Число погибших после подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 41 человека. Об этом утром 21 июня сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

    По его словам, Новая Каховка «постепенно выходит из режима ЧС по наводнению... в привычный режим прифронтового города»: минувшей ночью в очередной раз восстановили энергоснабжение после обстрела. В Алешкинском округе вода почти сошла, а в Голопристанском округе ее еще много.

    «Все силы МЧС и коммунальщиков брошены на откачку канализационных станций и объектов водоснабжения, а также подстанций. Чтобы быстрее подать людям свет и воду», — отмечает Алексеенко.

    Почти 2,2 тысячи пострадавших получили выплаты по 10 тысяч рублей. От опасных инфекций вакцинированы 3,5 тысячи человек, а также 6,1 тысячи голов сельскохозяйственной и домашней живности. В качестве одной из противоэпидемических мер улицы и объекты по мере схода воды обеззараживаем специальными реагентами. Вывезены более 1,6 тысячи павших животных.

    Авария на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня, в результате чего нерегулируемый поток воды затопил населенные пункты южнее Каховки. На территориях, подконтрольных России, был объявлен режим ЧС. По последним данным, было эвакуировано более 7 тысяч человек.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Каховская ГЭСПодрыв Каховской ГЭСХерсонская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close