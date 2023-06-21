Погибших после подрыва Каховской ГЭС становится всё больше. Людям и животным делают прививки

Число погибших после подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 41 человека. Об этом утром 21 июня сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.



По его словам, Новая Каховка «постепенно выходит из режима ЧС по наводнению... в привычный режим прифронтового города»: минувшей ночью в очередной раз восстановили энергоснабжение после обстрела. В Алешкинском округе вода почти сошла, а в Голопристанском округе ее еще много.



«Все силы МЧС и коммунальщиков брошены на откачку канализационных станций и объектов водоснабжения, а также подстанций. Чтобы быстрее подать людям свет и воду», — отмечает Алексеенко.

