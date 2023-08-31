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    Сальдо: запущен проект по восстановлению Каховской ГЭС

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    В Херсонской области начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС. Об этом 31 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора области Владимира Сальдо.

    По его мнению, этот проект окупится вне зависимости об объёма вложенных средств, так как он «экономически целесообразный».

    «Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются», — сказал он.

    В ночь на 6 июня после серии ударов разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС, начался нерегулируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Территории вдоль Днепра в Херсонской области были затоплены, погибли 57 человек, были эвакуированы более 7 тысяч человек. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что Каховскую ГЭС необходимо восстанавливать, поскольку от неё зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

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