Владелицу бара с крестами на Рубинштейна оштрафовали за оскорбление чувств верующих

Мировой судья в Петербурге огласила приговор в отношении руководителя бара S’aint на улице Рубинштейна. Софи Носкова-Аврамович признана виновной в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Об этом 25 июня сообщает глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.



В феврале активисты «Русской общины» пришли в бар S’aint. Их возмутило использование религиозной атрибутики в интерьере. В качестве опознавательного знака заведения, например, использовался католический крест розового цвета. В меню также были христианские символы и образы: Божья Матерь, Святой Грааль, Иисус Христос и так далее. В таком виде бар работал с 29 мая 2023 года. Гражданин Д., насмотревшись на это, испытал нравственные страдания.

