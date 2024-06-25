«ГАЗель» насмерть сбила дорожного рабочего, который обходил участок ремонта под Лугой

Дорожный рабочий погиб в ДТП во время ремонта дороги в Лужском районе Ленобласти. За сутки в регионе дважды въезжали в дорожников, и оба раза — «ГАЗели».

Наезд произошел в 13:40 24 июня на 184-м километре автодороги Павлово — Шапки — Любань — Оредеж — Луга. Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, 22-летний житель Новгородской области ехал на «ГАЗели» от Оредежа к Луге и, проигнорировав предупреждающий знак «Дорожные работы», сбил рабочего. 43-летний мужчина осуществлял пеший обход участка дороги, где велись работы, сообщали в главке. Он был в сигнальном жилете.