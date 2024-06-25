«ГАЗель» насмерть сбила дорожного рабочего, который обходил участок ремонта под Лугой

Дорожный рабочий погиб в ДТП во время ремонта дороги в Лужском районе Ленобласти. За сутки в регионе дважды въезжали в дорожников, и оба раза — «ГАЗели».
Наезд произошел в 13:40 24 июня на 184-м километре автодороги Павлово — Шапки — Любань — Оредеж — Луга. Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, 22-летний житель Новгородской области ехал на «ГАЗели» от Оредежа к Луге и, проигнорировав предупреждающий знак «Дорожные работы», сбил рабочего. 43-летний мужчина осуществлял пеший обход участка дороги, где велись работы, сообщали в главке. Он был в сигнальном жилете.
После наезда «ГАЗель» столкнулась с попутным грузовиком КАМАЗ с прицепом-спецтехникой, принадлежащим ГП «Волосовское ДРСУ». На кадрах с места аварии видно, что микроавтобусу буквально разворотило переднюю часть со стороны пассажира.
В результате ДТП сбитый рабочий от полученных травм скончался на месте. Водителя микроавтобуса госпитализировали в состоянии средней тяжести. Известно, что за 2024 год молодой человек 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Несколько часов спустя, около 16:55, на 35-м километре трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском районе грузовая «ГАЗель» врезалась в остановившуюся LADA Largus и опрокинулась. «Лада» принадлежит подрядной организации, которая занимается содержанием дороги. К счастью, это ДТП обошлось без жертв и пострадавших.