«ГАЗель» протаранила машину дорожников на Киевском шоссе и завалилась на бок

Автор: Дорожный инспектор.
Водитель фургона догнал машину дорожников на федеральной трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленобласти. Разбитые автомобили перегородили две полосы.
Около 16:55 поступила информация о ДТП на 35-м километре автодороги Р-23 «Псков», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Грузовая «ГАЗель» врезалась в остановившуюся LADA Largus, который принадлежит подрядной организации, занимающейся содержанием дороги. После этого фургон опрокинулся на бок.
«Дорожный инспектор» со ссылкой на очевидца уточняет, что авария случилась на объездной Гатчины. На кадрах видно, что у «ГАЗели» сильно повреждена кабина. У «Лады» с наклейками дорожного надзора повреждения заметно меньше. ДТП обошлось без пострадавших, сообщили в дорожном управлении, добавив, что машина дорожников не выполняла каких-либо работ на участке.