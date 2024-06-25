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    На М-11 «КАМАЗ» впечатал дорожную машину в трактор. Подробности ДТП

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    Тяжеловесное ДТП на платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) отправило в больницу двух человек. Об этом 25 июня сообщает УГИБДД по Новгородской области.

    Три автомобиля столкнулись вчера в 14:52 на 514-м километре трассы, в Новгородском районе. «Фонтанка» показывала видео с места аварии. По предварительной версии, 36-летний мужчина на «КАМАЗе» с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в дорожную технику «ЭД 405», и ее откинуло в трактор «Энергрин» под управлением 22-летнего молодого человека.

    Фото: УГИБДД по Новгородской области
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    Вчера сообщалось, что в ДТП никто не пострадал. Однако, по данным новгородской полиции, травмы получили водители «КАМАЗа» и трактора. Их на скорых доставили в Новгородскую областную больницу.

    Фото: УГИБДД по Новгородской области

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    Комментарии 4

    save25 Июн 2024 в 09:57
    Кучно пошли.
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