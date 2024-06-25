На М-11 «КАМАЗ» впечатал дорожную машину в трактор. Подробности ДТП

Тяжеловесное ДТП на платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) отправило в больницу двух человек. Об этом 25 июня сообщает УГИБДД по Новгородской области.



Три автомобиля столкнулись вчера в 14:52 на 514-м километре трассы, в Новгородском районе. «Фонтанка» показывала видео с места аварии. По предварительной версии, 36-летний мужчина на «КАМАЗе» с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в дорожную технику «ЭД 405», и ее откинуло в трактор «Энергрин» под управлением 22-летнего молодого человека.

