    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    0 м/с, штиль

    762мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.37eur94.08

    В Петербурге 78 раз за год вернули детей в сиротские учреждения из-под опеки

    2334
    1 комментарий

    В Петербурге за год приняли 78 решений об отмене передачи детей из сиротских учреждений на воспитание в семьи. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по социальной политике.

    78 раз в 2023 году органы опеки забрали детей из приемных семей обратно в государственные приюты. Многим начали искать другую семью, а кто-то останется в детском доме (центре содействия семейному воспитанию). 26 раз детей изымали по инициативе органов опеки, в остальных случаях семьи сами возвращали подопечных. 11 решений из 26 связаны с ненадлежащим выполнением опекунами, попечителями, приемными родителями, усыновителями своих обязанностей.

    За тот же период передали на воспитание в семьи 128 подопечных сиротских учреждений, биологическим родственникам вернули 61 ребенка.

    Всего в Петербурге по итогам года было 9 846 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Большинство из них, 8 747, находилось на воспитании в семьях. По статистике, за год общее количество сирот в Петербурге снизилось, как и количество детей в сиротских учреждениях.

    «Фонтанка» узнала историю семьи петербуржцев, из-под чьей опеки забрали детей по решению соцслужб. Семейная пара оспаривает это решение в суде при поддержке аппарата уполномоченной по правам человека в Петербурге. Подробнее о том, почему это случилось и на каком основании опека может забрать детей — читайте в материале.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close