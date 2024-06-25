В Петербурге 78 раз за год вернули детей в сиротские учреждения из-под опеки

В Петербурге за год приняли 78 решений об отмене передачи детей из сиротских учреждений на воспитание в семьи. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по социальной политике.



78 раз в 2023 году органы опеки забрали детей из приемных семей обратно в государственные приюты. Многим начали искать другую семью, а кто-то останется в детском доме (центре содействия семейному воспитанию). 26 раз детей изымали по инициативе органов опеки, в остальных случаях семьи сами возвращали подопечных. 11 решений из 26 связаны с ненадлежащим выполнением опекунами, попечителями, приемными родителями, усыновителями своих обязанностей.