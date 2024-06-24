Apple могут оштрафовать на сумму до 10% годовой выручки. Дело в обвинении Еврокомиссии

Еврокомиссия обвинила американскую Apple Inc. в ограничении конкуренции на App Store, сообщает «Интерфакс» 24 июня.
Корпорация Apple нарушает принятый в нынешнем году «Закон о цифровых рынках» (DMA). В частности, компания не дает разработчикам приложений возможность свободно предоставлять пользователям доступ к альтернативным способам оплаты контента. Еврокомиссия назвала комиссии, взимаемые Apple с разработчиков приложений за первоначальное привлечение пользователей через App Store, выходящими «за рамки строго необходимого».
Apple стала первой компанией, которой предъявлены обвинения по DMA.
У Apple будет время на устранение нарушений. Но DMA предусматривает крупные штрафы для корпораций: до 10% мирового оборота за первое нарушение и до 20% — за повторное.
DMA вступил в силу в марте. Закон регулирует деятельность технологических гигантов, таких как Alphabet, Amazon, Apple, Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ), Microsoft, ByteDance. Закон предусматривает более жесткие меры, так как компании считаются крупными монополистами, которые могут влиять на рынок в целом.