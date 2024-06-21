Премьера откладывается. Apple отложила запуск искусственного интеллекта Apple Intelligence в Европе

Apple отложила запуск искусственного интеллекта Apple Intelligence в Европе из-за опасений за безопасность пользователей. Об этом компания заявила 21 июня, передает Bloomberg.



Изначально Apple Intelligence должен был быть представлен в ЕС в 2024 году. Но в связи с ограничениями закона о цифровых рынках (EU’s Digital Markets Act) компания вынуждена перенести премьеру и уделить больше внимания обеспечению безопасности пользователей.



Закон о цифровых рынках, в частности, запрещает использовать данные, которые технологические платформы собирают у сторонних продавцов с целью конкуренции с ними, а также хранить персональные данные пользователей и компаний в собственных облачных сервисах. Также он обязывает разрешать пользователям загружать и устанавливать на гаджеты приложения конкурентов.



В Apple опасаются, что такие требования могут поставить под угрозу конфиденциальность пользователей и безопасность личных данных.



Осенью 2024 года Apple Intelligence появится в других странах, но вначале будет доступно на небольшом количестве устройств.

