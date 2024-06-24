Участницы шоу «Пацанки» устроили драку в центре Москвы: видео потасовки

Участницу реалити-шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову госпитализировали после драки у бара на Покровском бульваре в Москве. Подробности сообщил Msk1.ru 24 июня.
Потасовка произошла рано утром у входа в заведение. По словам очевидцев, звезды шоу Белла Кузнецова и Костья Купер отдыхали в компании трех друзей. Ближе к закрытию бара у девушек завязался конфликт с одним из посетителей, который перерос в драку.
Судя по опубликованным кадрам, Купер (в черной футболке, с темными волосами) стоит в центре толпы и кого-то держит, прохожие пытаются их разнять. Затем «пацанка» помогает подняться упавшей коллеге по шоу (в белой футболке).
читатель MSK1.RU
После драки Кузнецову увезли в больницу с гематомой на голове, а компанию ее друзей — в отдел полиции.
Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, девушки подрались с мужчиной. Предварительно, он несколько раз ударил своих оппоненток, а потом скрылся.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как участница «Пацанок» с молотком напала на шумного соседа в Петербурге. Досталось 43-летнему мужчине, на следующий день он написал заявление и попросил привлечь к ответственности незнакомку с молотком.