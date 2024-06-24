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    Волчица попала на видео под Петербургом. Смотрите, какой странный у неё наряд

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    Молодая волчица попала в поле зрения видеоловушки биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области. Фотографии и видео он публикует 24 июня в своем канале «Каждой твари по паре».

    тг-канал Каждой твари по паре | Павел Глазков

    Этой волчице, судя по всему, чуть больше года. У неё идет линька, от зимней волчьей шубы не осталось и следа. Волчица недавно покинула родительскую семью: там теперь новые детеныши. Сейчас ей надо в одиночку пережить лето. Осенью она, вероятно, вернется в родительскую стаю, а зимой будет создавать свою семью.

    В Ленинградской области, по данным регионального комитета по охране объектов животного мира, обитает всего около 230 волков.

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