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    АТОР: отмена туров в Крым после трагедии в Севастополе носит единичный характер

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    Российские туроператоры на данный момент фиксируют единичные обращения с просьбой отменить поездку в связи с трагедией в Севастополе, где в результате падения осколка ракеты ATACMS погибли пять человек. Об этом 23 июня сообщает АТОР.

    Туроператоры — члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, компания приняла решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от путевки на полуостров.

    Ромашкин также рассказал, что пляж в Учкуевке, где погибли люди, считается одним из лучших мест для купания у местных жителей. А в окрестностях расположено около десятка отелей с разным объемом номерного фонда. Но всё же основной туристический поток в Севастополь приходится на другие районы. На северной стороне может находиться до 250 организованных туристов.

    В воскресенье ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS, которые были сбиты российскими средствами ПВО. Одна из ракет отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. По последним данным, 124 человека пострадали, пятеро погибли — из них трое дети. Следственный комитет расследует уголовное дело о теракте. Понедельник, 24 июня, объявлен траурным днём. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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