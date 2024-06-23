АТОР: отмена туров в Крым после трагедии в Севастополе носит единичный характер

Российские туроператоры на данный момент фиксируют единичные обращения с просьбой отменить поездку в связи с трагедией в Севастополе, где в результате падения осколка ракеты ATACMS погибли пять человек. Об этом 23 июня сообщает АТОР.

Туроператоры — члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, компания приняла решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от путевки на полуостров.