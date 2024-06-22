Сбил женщину на тротуаре. Суд в Петербурге взял под стражу курьера из видео

Курьер, ставший героем видео после ДТП на улице Подвойского, заключен под стражу. Такую меру пресечения выбрал 22 июня Невский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Мужчина подозревается в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, — по части 1 статьи 268 УК РФ.
По данным следствия, 17 июня на Подвойского 24-летний Масрур Юнусов (по информации полиции, гражданин одной из стран ближнего зарубежья) ехал на электровелосипеде, неверно оценил «дорожную обстановку и безопасные условия движения» и по неосторожности сбил женщину. Вред её здоровью оценивается как тяжкий.
Подозреваемый и его защитник просили суд отказать в ходатайстве дознания о заключении под стражу. По словам адвоката, Юнусов незаконно находится под стражей, поскольку задержан четыре дня назад. Кроме того, «проживание его в России с нарушением миграционного законодательства является лишь упущением полиции», а скрываться он не собирается.
Тем не менее суд удовлетворил ходатайство. Юнусов взят под стражу до 18 августа.