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    Сбил женщину на тротуаре. Суд в Петербурге взял под стражу курьера из видео

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    Курьер, ставший героем видео после ДТП на улице Подвойского, заключен под стражу. Такую меру пресечения выбрал 22 июня Невский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Мужчина подозревается в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, — по части 1 статьи 268 УК РФ.

    По данным следствия, 17 июня на Подвойского 24-летний Масрур Юнусов (по информации полиции, гражданин одной из стран ближнего зарубежья) ехал на электровелосипеде, неверно оценил «дорожную обстановку и безопасные условия движения» и по неосторожности сбил женщину. Вред её здоровью оценивается как тяжкий.

    Подозреваемый и его защитник просили суд отказать в ходатайстве дознания о заключении под стражу. По словам адвоката, Юнусов незаконно находится под стражей, поскольку задержан четыре дня назад. Кроме того, «проживание его в России с нарушением миграционного законодательства является лишь упущением полиции», а скрываться он не собирается.

    Тем не менее суд удовлетворил ходатайство. Юнусов взят под стражу до 18 августа.

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