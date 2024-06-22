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    «Бомба замедленного действия»: в лесах собирают свинушки — как эти грибы уничтожают печень и почки

    Если такие грибы отварить и обжарить, токсины не исчезнут

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    Свинушки — вкусные грибы, но мимолетное удовольствие может обернуться большой бедой
    Свинушки — вкусные грибы, но мимолетное удовольствие может обернуться большой бедойФото: mycology.su
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    Как только начинается теплая пора, грибники готовы на всё в спорах о свинушках или, как их еще называют, коровниках. Часть утверждает, что эти грибы их прабабушки да бабушки собирали и ничего страшного не произошло, а другие убеждены: даже в советское время коровники признавали опасными. NGS.RU узнает, как гриб способен разрушать эритроциты, и разбирается, есть ли съедобные виды среди свинушек.

    Тонкие и толстые свинушки


    Свинушек несколько видов, и чаще всего встречаются тонкая и толстая. Вторая встречается значительно реже, поэтому споры ведут в основном о первой — свинушке тонкой (Paxillus involutus). Ее называют еще коровником, дунькой, лошадиным или свиным ухом.

    Свинушка тонкая распространена в России и Европе. Грибники часто ее собирают, так как она плотная, мясистая и, честно признаться, вкусная. Но, как оказалось, — опасная.

    Свинушка распространена повсеместно
    Свинушка распространена повсеместноФото: inaturalist.org
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    В Европе свинушку признали ядовитой еще в середине XX века, а вот в России ее убрали из перечня съедобных грибов только в 1981 году. И уже в 1993 году официально включили в список ядовитых грибов.

    — Это бомба замедленного действия. Гриб может вызвать сильную аутоиммунную реакцию даже у тех, кто много лет употреблял его без последствий. Происходит гемолиз — разрушение красных кровяных телец, что приводит к тяжелым поражениям печени и почек, — предупреждает Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного справочника грибов.

    В грибах ученые обнаружили антиген, который крепится к эритроциту и разрушает его. Токсин накапливается в организме и вызывает сильную аутоиммунную реакцию. Поврежденные эритроциты уничтожают печень и почки, возникает гемолитическая анемия. Отравление свинушками в медицине даже получило специальное название — «паксиллюсный синдром».

    — В зависимости от состояния организма и количества употребленных в пищу грибов может развиваться разная картина отравления. Легкая форма переносится относительно благополучно, сопровождается болями в животе, рвотой и частым жидким стулом, — перечисляет симптомы специалист.

    Для того чтобы перестать собирать свинушку, одним грибникам достаточно один раз отравиться в легкой форме, другим нужно больше.

    — Свинушки хорошо накапливают тяжелые металлы. Также быстро втягивают в себя радиоактивные изотопы цезия и меди, — объясняет Татьяна Бульонкова.

    Как выглядит опасный гриб

    Свинушки — упругие и плотные грибы
    Свинушки — упругие и плотные грибыФото: mycology.su
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    Свинушку неопытный грибник может спутать с отдельными видами груздей. Стоит помнить, что если не уверены, что за гриб перед вами, брать его не стоит.

    Сверху шляпка коровника коричневая или светло-коричневая. Грузди, в отличие от свинушек, достаточно легко ломаются, а ножка внутри полая. У коровника ножка полностью заполнена мякотью.

    У черного груздя более темная шляпка
    У черного груздя более темная шляпкаФото: mycology.su
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    — Мякоть свинушки в шляпке светло-желтая, в ножке — красновато-коричневая. Вкус мягкий. Запах насыщенный грибной, с фруктовыми нотками, — продолжает Татьяна Бульонкова.

    У черного груздя более темная шляпка с зелено-черным оттенком, а у настоящего — молочного цвета.

    Условно съедобный


    Свинушку толстую трудно отличить от ядовитого двойника
    Свинушку толстую трудно отличить от ядовитого двойникаФото: Татьяна Бульонкова
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    В лесах хоть и реже, но встречается еще свинушка толстая. Гриб считается несъедобным или условно съедобным.

    — У нее низкие вкусовые качества, поэтому не знаю, кто захочет такое употреблять. У гриба толстая, достаточно массивная ножка. Конечно, вместо свинушек толстых можно насобирать тонких, но лучше такие грибы вообще не брать, — подчеркивает Татьяна Бульонкова.

    Вы собираете свинушки?

    Свинушки — вкусные грибы, но мимолетное удовольствие может обернуться большой бедой
    Свинушки — вкусные грибы, но мимолетное удовольствие может обернуться большой бедойФото: mycology.su
    Свинушка распространена повсеместно
    Свинушка распространена повсеместноФото: inaturalist.org
    Свинушки — упругие и плотные грибы
    Свинушки — упругие и плотные грибыФото: mycology.su
    У черного груздя более темная шляпка
    У черного груздя более темная шляпкаФото: mycology.su
    Свинушку толстую трудно отличить от ядовитого двойника
    Свинушку толстую трудно отличить от ядовитого двойникаФото: Татьяна Бульонкова

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