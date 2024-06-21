В Приморье автомобиль насмерть сбил семимесячного тигренка. Об этом неординарном ДТП 21 июня сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Авария произошла на 508-м километре федеральной трассы Хабаровск — Владивосток. Животное неожиданно выскочило из леса на проезжую часть. Судя по всему, водитель не успел затормозить. Хищник получил смертельные травмы.
«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты охотнадзора. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства происшествия», — отметили в полиции Приморья.
В пресс-службе ведомства отметили, что «по результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством».
29 мая у развязки КАД и проспекта Энгельса в Петербурге заметили лосей. Очевидцы предупредили об этом водителей. В этот же день на Выборгском шоссе сбили другого лося. Скорее всего, у животного после ДТП были сломаны ноги.