В ГД внесли законопроект о запрете размещения рекламы на сайтах нежелательных организаций

В Государственную думу в пятницу, 21 июня, внесли законопроект о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных нежелательными. Ряд сенаторов и депутатов выразили уверенность, что мера поможет противодействовать экстремистской деятельности.
Поправки предлагается внести в закон «О рекламе». «Проект федерального закона <…> является последовательным правовым шагом, направленным на пресечение распространения рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в документе в системе обеспечения законодательной деятельности.
Подписавший документ депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал законопроект крайне важным, так как инициатива позволит бороться с финансированием запрещенных площадок, которые зарабатывают на российском рынке рекламы. Речь идет в том числе о Instagram* и Facebook* (запрещены в России, принадлежат Meta**), доступ к которым российские пользователи обходят.
«Наша инициатива как последовательный шаг в области защиты информационной безопасности страны эту лазейку для недоброжелателей России окончательно закроет», — написал он в своем телеграм-канале.
В марте Совет Федерации одобрил закон о запрете для иноагентов распространять рекламу на всех информационных ресурсах российских физических и юридических лиц. Ответственность за нарушение требований будут нести как рекламодатель, так и распространитель. В мае депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Антон Горелкин предложил также запретить любые публичные упоминания названий запрещенных в РФ социальных сетей.
* Соцсети запрещены на территории РФ.
** Компания признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена.