В ГД внесли законопроект о запрете размещения рекламы на сайтах нежелательных организаций

В Государственную думу в пятницу, 21 июня, внесли законопроект о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных нежелательными. Ряд сенаторов и депутатов выразили уверенность, что мера поможет противодействовать экстремистской деятельности.



Поправки предлагается внести в закон «О рекламе». «Проект федерального закона <…> является последовательным правовым шагом, направленным на пресечение распространения рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в документе в системе обеспечения законодательной деятельности.

