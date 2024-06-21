Четыре человека погибли при крушении вертолета в Приамурье

Вертолет Robinson R-66 потерпел крушение в Тындинском районе Амурской области. На борту находились пилот и три пассажира. Все они погибли, возбуждено уголовное дело.



Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России 21 июня, вертолет вылетел накануне с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной у реки Джелтула. Рухнувшую машину нашли в ходе поисковых работ.



По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, во время полета связь с пилотом была потеряна, до назначенного места вертолет так и не долетел, передает ТАСС. В результате крушения все четыре человека, находящиеся на борту, погибли на месте.

