    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, ю-з

    757мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.42eur91.45

    Четыре человека погибли при крушении вертолета в Приамурье

    2642
    1 комментарий

    Вертолет Robinson R-66 потерпел крушение в Тындинском районе Амурской области. На борту находились пилот и три пассажира. Все они погибли, возбуждено уголовное дело.

    Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России 21 июня, вертолет вылетел накануне с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной у реки Джелтула. Рухнувшую машину нашли в ходе поисковых работ.

    По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, во время полета связь с пилотом была потеряна, до назначенного места вертолет так и не долетел, передает ТАСС. В результате крушения все четыре человека, находящиеся на борту, погибли на месте.

    Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ). В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства произошедшего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Крушение вертолетаВертолет упалАвиапроисшествиеАвиакатастрофаАмурская областьПриамурье
    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close