Тепленькая пошла… по Московскому проспекту. Теплосети не выдерживают плановых испытаний на прочность

Вечером 20 июня на углу Московского проспекта и набережной Фонтанки случился транспортный коллапс — движение перекрыли из-за разливающейся по асфальту теплой воды. По набережной канала Грибоедова от переулка Гривцова тоже течет река. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили: прорыв случился во время испытаний сетей.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сейчас испытывает сети на плотность и прочность в Московском, Фрунзенском, Адмиралтейском и Центральном районах. При этом температура воды не превышает 40 градусов.