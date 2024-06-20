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    Тепленькая пошла… по Московскому проспекту. Теплосети не выдерживают плановых испытаний на прочность

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    Вечером 20 июня на углу Московского проспекта и набережной Фонтанки случился транспортный коллапс — движение перекрыли из-за разливающейся по асфальту теплой воды. По набережной канала Грибоедова от переулка Гривцова тоже течет река. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили: прорыв случился во время испытаний сетей.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сейчас испытывает сети на плотность и прочность в Московском, Фрунзенском, Адмиралтейском и Центральном районах. При этом температура воды не превышает 40 градусов.

    Разлив воды на Московском проспекте случился из-за технологического нарушения у дома № 14. Оно же стало причиной разрыва в переулке Гривцова у дома 16. Оно выявлено, аварийные службы обеспечили безопасность: ненадёжный участок отключен, организовываются ремонтные работы.

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    Движение по Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы закрыли до полного устранения дефекта и определения объема работ.

    Испытания продолжаются. И, как поясняют в «Теплосети», они важны для подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону: «Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний, это предотвращенные нарушения в теплоснабжении города зимой».

    читатель «Фонтанки» Антон

    «Теплосеть Санкт-Петербурга» напоминает, что при обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций следует сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного — 112).

    Как рассказывала «Фонтанка», в Адмиралтейском районе сегодня, 20 июня, случился еще один, более мощный прорыв трубы. Вода била фонтаном в Большом Казачьем переулке. Пострадали машины.

    Специалисты «Теплосети» просят во время ЧП соблюдать простые правила безопасности:

    1. Не приближайтесь к месту вытекания воды!
    2. Не пытайтесь пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом.
    3. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления.
    4. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Ущерб застрахован.
    5. Неукоснительно следуйте инструкциям сотрудников АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по выбору безопасных путей обхода и объезда.

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