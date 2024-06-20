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    Англия сыграла с Данией вничью в матче чемпионата Европы по футболу

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    Сборная Англии по футболу сыграла вничью с командой Дании в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча, которая состоялась во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 1:1.

    Гол в ворота датчан забил Гарри Кейн на 18-й минуте, в ворота английской сборной же красивым дальним ударом на 34-й минуте забил Мортен Юльманн.

    В первой групповой игре Англия победила Сербию (1:0), а Словения сыграла вничью с Данией (1:1). Во втором туре вновь вничью сыграли Словения и Сербия (1:1). Заключительные встречи группового этапа состоятся 25 июня: датчане сыграют с сербами в Мюнхене, а англичане — со словенцами в Кельне.

    В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу выйдут команды, занявшие первое и второе места в группах, и четыре лучшие команды из занявших третьи места. У Англии на данный момент четыре очка, у Словении и Дании — по два, у Сербии — одно.

    Ранее сегодня сборная Сербии спаслась в конце матча против Словении, а сборная Германии первой на Евро-2024 вышла в плей-офф, обыграв команду Венгрии.

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    Евро-2024Групповой этапАнглияДания
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