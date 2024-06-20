Англия сыграла с Данией вничью в матче чемпионата Европы по футболу

Сборная Англии по футболу сыграла вничью с командой Дании в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча, которая состоялась во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 1:1.



Гол в ворота датчан забил Гарри Кейн на 18-й минуте, в ворота английской сборной же красивым дальним ударом на 34-й минуте забил Мортен Юльманн.



В первой групповой игре Англия победила Сербию (1:0), а Словения сыграла вничью с Данией (1:1). Во втором туре вновь вничью сыграли Словения и Сербия (1:1). Заключительные встречи группового этапа состоятся 25 июня: датчане сыграют с сербами в Мюнхене, а англичане — со словенцами в Кельне.