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    Госдума приняла в первом чтении поправки, вводящие «налоговый кешбэк» для семей с детьми

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    Законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов, прошел первое чтение в Госдуме. По сути речь идет о кешбэке с подоходного налога, уплаченного сверх ставки в 6%.

    Автором инициативы выступило Министерство финансов РФ. С помощью «кешбэка» семьи с невысоким доходом смогут снизить фактическую ставку НДФЛ с 13% до 6%. Возраст детей при этом не должен превышать 18 лет, однако законодатели делают исключение, если ребенок в возрасте до 23 лет учится по очной форме обучения. Получить «кешбэк» смогут оба родителя, если нет задолженности по алиментам.

    Родители должны будут подавать заявление в Социальный фонд через «Госуслуги» или МФЦ с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ. Подробнее — читайте здесь.

    Если проект примут, закон вступит в силу 1 января 2026 года. При этом налоговую базу для расчетов выплаты сформируют в 2025 году.

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