Госдума приняла в первом чтении поправки, вводящие «налоговый кешбэк» для семей с детьми

Законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов, прошел первое чтение в Госдуме. По сути речь идет о кешбэке с подоходного налога, уплаченного сверх ставки в 6%.

Автором инициативы выступило Министерство финансов РФ. С помощью «кешбэка» семьи с невысоким доходом смогут снизить фактическую ставку НДФЛ с 13% до 6%. Возраст детей при этом не должен превышать 18 лет, однако законодатели делают исключение, если ребенок в возрасте до 23 лет учится по очной форме обучения. Получить «кешбэк» смогут оба родителя, если нет задолженности по алиментам.