Риски сильных вспышек на Солнце выросли до максимума

За последние сутки вероятность солнечных вспышек высшего балла достигла 80 %, сообщает 20 июня Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН на своем сайте.
Причина — новые события на Солнце. Рядом с крупной областью 3712 сформировался второй активный центр — 3713. Их суммарная площадь — около 1600 единиц, то есть около 60 % от максимальных значений, регистрировавшихся в истории наблюдений.
Активные центры прошли через линию Солнце — Земля во вторник и сейчас удаляются от неё, поэтому угроза «выстрела» в нашу сторону снижается. Но еще около двух суток вероятность сохранятся. Вопрос в том, запустятся ли за это время взрывные процессы, или это случится в выходные, когда области уйдут на край Солнца. Пока фактическая вспышечная активность
низкая: около 20 средних вспышек за последние двое суток.