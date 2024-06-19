Глава «Хезболлы» Хасан Насралла заявил о готовности атаковать любую часть территории Израиля и пригрозил войной Кипру

Глава ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил о готовности атаковать любую часть территории Израиля в случае полномасштабного конфликта и пригрозил войной Кипру, предоставляющему израильским военным порты и аэродромы для учений. Слова Насраллы прозвучали 19 июня в эфире телеканала Al Jazeera.

«Ни в одном месте нельзя будет избежать наших ракет», сказал лидер группировки (цитата по «Интерфаксу») и добавил, что в арсенале «Хезболлы» есть ракеты, способные поразить цели в Средиземном море. Он также предупредил Кипр, что «Хезболла» может счесть его участником конфликта, если тот не прекратит военное сотрудничество с Израилем.