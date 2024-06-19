В Адмиралтейском районе снимают статус выявленного объекта культурного наследия с дома Калинкинского пивоваренного завода

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подготовил распоряжение о снятии статуса выявленного объекта культурного наследия с дома на Рижском, 78. Здание построено на рубеже XVIII–XIX веков, но для статуса памятника этого недостаточно. Распоряжение опубликовано в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного 19 июня.



Здание на пересечении Рижского проспекта и улицы Степана Разина называют жилым домом Калинкинского пивоваренного завода. Он состоит из двухэтажной и трехэтажной части. Изначально была построена только двухэтажная, ее и наделяли статусом выявленного объекта культурного наследия. Остальное было пристроено позже, в конце XIX века. По данным «Яндекс. Карт», сейчас здесь находится бизнес-центр «Аратилян».



В мае о планах на снятие статуса объекта культурного наследия с этого здания писало издание «Канонер». Сообщалось, что еще в 2023 году по заказу КГИОП была проведена экспертиза, которая установила, что «объект почти лишен какого-либо архитектурно-художественного оформления» и содержит в себе «визуальный диссонанс» из-за пристройки. В результате и было рекомендовано не наделять здание статусом объекта культурного наследия.



«Отказать во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. <...> Исключить из Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную художественную ценность», — сказано в новом распоряжении КГИОП.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что активисты «Живого города» через суд добились повторной проверки здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте на принадлежность к объектам культурного наследия. Уже несколько лет они настаивают на том, чтобы был наложен окончательный запрет на его снос.

