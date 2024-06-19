Валерий Гергиев и Мариинский театр завершили фестиваль «Гений места»

«Мы только что вернулись из громадного путешествия: два оркестра, оркестр Большого театра и Мариинского, побывали в Воткинске, Тихвине, Смоленске, Пскове и Ораниенбауме. Это настоящие места силы, это города, которые дали миру, не только России, Петра Ильича Чайковского, Николая Андреевича Римского-Корсакова, Михаила Ивановича Глинку, Модеста Петровича Мусоргского, Игоря Федоровича Стравинского. Этот огромный проект, мне кажется, совершенно необходим, он будет востребован в стране и музыкантами всего мира», — подытожил художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев.

Фестиваль начался 22 марта в Тихвине с оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова, продолжился в Пскове, Воткинске и Смоленске и завершился в Санкт-Петербурге и Ораниенбауме. В течение трёх месяцев артисты трупп Мариинского и Большого театров выступали в местах рождения пяти великих русских композиторов, исполнив их сочинения. Одним из самых значимых событий фестиваля стало выступление в Пскове, на родине Мусоргского, где в честь 185-летия со дня рождения композитора прошло сразу четыре концерта, включая исполнение симфонической сказки Прокофьева «Петя и волк» и оперы «Хованщина». В мае фестиваль переместился в Воткинск, где состоялись выступления в честь Чайковского, а в июне — в Смоленск, на родину Глинки. Заключительные концерты в честь Стравинского прошли в Санкт-Петербурге и Ораниенбауме, включив премьеры и редкие исполнения его произведений.