Валерий Гергиев и Мариинский театр завершили фестиваль «Гений места»

В Концертном зале Мариинского театра 18 июня состоялся заключительный вечер вокальной музыки Стравинского, который ознаменовал завершение масштабного фестиваля «Гений места». Мероприятие, посвящённое великим русским композиторам, прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.
«Мы только что вернулись из громадного путешествия: два оркестра, оркестр Большого театра и Мариинского, побывали в Воткинске, Тихвине, Смоленске, Пскове и Ораниенбауме. Это настоящие места силы, это города, которые дали миру, не только России, Петра Ильича Чайковского, Николая Андреевича Римского-Корсакова, Михаила Ивановича Глинку, Модеста Петровича Мусоргского, Игоря Федоровича Стравинского. Этот огромный проект, мне кажется, совершенно необходим, он будет востребован в стране и музыкантами всего мира», — подытожил художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев.
Фестиваль начался 22 марта в Тихвине с оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова, продолжился в Пскове, Воткинске и Смоленске и завершился в Санкт-Петербурге и Ораниенбауме. В течение трёх месяцев артисты трупп Мариинского и Большого театров выступали в местах рождения пяти великих русских композиторов, исполнив их сочинения. Одним из самых значимых событий фестиваля стало выступление в Пскове, на родине Мусоргского, где в честь 185-летия со дня рождения композитора прошло сразу четыре концерта, включая исполнение симфонической сказки Прокофьева «Петя и волк» и оперы «Хованщина». В мае фестиваль переместился в Воткинск, где состоялись выступления в честь Чайковского, а в июне — в Смоленск, на родину Глинки. Заключительные концерты в честь Стравинского прошли в Санкт-Петербурге и Ораниенбауме, включив премьеры и редкие исполнения его произведений.
Фестиваль «Гений места» планируется продолжить в следующем сезоне, привлекая внимание к музыкальному наследию России и вдохновляя музыкантов и зрителей со всего мира.