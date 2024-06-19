В Мариинском театре назначен новый постоянный приглашенный дирижер из Китая

Мариинский театр 19 июня объявил о назначении нового постоянного приглашенного дирижера. Им стал 38-летний маэстро из Китая Хаожань Ли, с 2023 года возглавляющий Пекинский симфонический оркестр.



В сезоне 2023/24 года Ли неоднократно выступал в Мариинском театре, дирижируя операми «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Дон Жуан» Моцарта, «Травиата» Верди, концертными исполнениями «Ариадны на Наксосе» Штрауса и «Фаворитки» Доницетти.



Дирижер родом из провинции Шаньси. Окончил пекинскую Центральную консерваторию, затем Берлинскую высшую школу музыки им. Ханса Эйслера. Лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова в 2022 году (III место). Приглашенный дирижер оркестра Filarmonica Arturo Toscanini (Парма), Оркестра Национального радио Румынии (Бухарест) и ряда оркестров Китая.

